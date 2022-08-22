Пушилин: заявления Зеленского не повлияют на планы провести трибунал в Мариуполе
Виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», – сказал он (цитата по ТАСС).
Так Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательства над людьми».
По мнению Пушилина, относиться к заявлениям Зеленского следует со скепсисом, поскольку у него была возможность вести переговоры на различных площадках, в том числе в Минске, чтобы предотвратить все, что сейчас происходит. Сейчас, добавил он, завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.
Ранее глава республики говорил, что трибунал должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. В МИД России допустили обмен военнопленными только после суда.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско–украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.