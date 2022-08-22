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Политика

Пушилин: заявления Зеленского не повлияют на планы провести трибунал в Мариуполе

Ведомости

Виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Все военные преступники, особенно неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), должны понести соответствующее наказание за все их деяния», – сказал он (цитата по ТАСС).

Так Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательства над людьми».

По мнению Пушилина, относиться к заявлениям Зеленского следует со скепсисом, поскольку у него была возможность вести переговоры на различных площадках, в том числе в Минске, чтобы предотвратить все, что сейчас происходит. Сейчас, добавил он, завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.

Ранее глава республики говорил, что трибунал должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. В МИД России допустили обмен военнопленными только после суда.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско–украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.

После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.

Ранее Зеленский уже неоднократно заявлял, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться лишь после вывода российских войск с контролируемых ими территорий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных