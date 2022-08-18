Зеленский: переговоры с Россией возможны лишь после вывода войск
Переговоры России и Украины могут состояться лишь после того, как Москва выведет войска с с подконтрольных территорий, заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.
«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее в августе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для встречи Зеленского с президентом Владимиром Путиным нет.
С начала конфликта стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили.
17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Украина возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории.
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