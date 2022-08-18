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Зеленский: переговоры с Россией возможны лишь после вывода войск

Ведомости

Переговоры России и Украины могут состояться лишь после того, как Москва выведет войска с с подконтрольных территорий, заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в августе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для встречи Зеленского с президентом Владимиром Путиным нет. 

С начала конфликта стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Украина возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных