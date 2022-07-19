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Медведев заявил, что мир на Украине будет заключен на условиях России

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заверил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — пишет зампред Совбеза.

Также Медведев дал свой прогноз относительно поставок оружия на Украину. Он убежден, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза убежден, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», — добавляет Медведев.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали почти сразу после начала специальной военной операции 24 февраля. Первые встречи прошли в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. После чего российско-украинские переговоры продолжились в Стамбуле, однако процесс был заморожен. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что мира в Киеве не хотят. «Но факт подтвержден — Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — писала в своем Telegram-канале представитель МИДа Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных