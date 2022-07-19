Медведев заявил, что мир на Украине будет заключен на условиях России

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что мира в Киеве не хотят. «Но факт подтвержден — Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — писала в своем Telegram-канале представитель МИДа Мария Захарова.