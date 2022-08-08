Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
Переговорный процесс между Россией и Украиной в настоящий момент отсутствует, как и какие-либо предпосылки для встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Здесь я могу только констатировать: в настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», – рассказал он.
Таким образом Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров в случае проведения референдумов на контролируемых Россией территориях. По мнению Пескова, Киеву следует обращаться к своим гражданам и узнать, «почему среди них очень много тех, кто не хотят жить» на Украине.
Комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу лидеров России и Украины, Песков отметил, что, Эрдоган внес большой вклад в проведение нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями этой весной. «Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков что называется "ушла с радаров", в этом плане никакого переговорного процесса сейчас нет, специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей», – рассказал он.
С начала конфликта стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
Ранее сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях.
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