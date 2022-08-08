Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Ранее Медведев выразил уверенность, что Россия выйдет победителем из возникшего конфликта на Украине. Так он ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не должна победить на Украине, и что этот конфликт является самым опасным для Европы со времен Второй мировой войны. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.