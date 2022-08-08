Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует прямо говорить о стремлении России добиться мира с Украиной на своих условиях. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что спецоперация стала «жестким, но тщательно продуманным» ответом на агрессивные действия США. Политик отметил, что у России есть свои национальные интересы, которые «мы обеспечим всеми доступными способами».
Он также высказался про действия США в отношении Украины. «Цель прежняя — уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного, русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — подчеркнул Медведев. По словам политика, Вашингтон ведет «преступную политику» на Украине, «накачивая ее оружием, поощряя убийства мирных жителей Донбасса».
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
С начала конфликта стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
Ранее Медведев выразил уверенность, что Россия выйдет победителем из возникшего конфликта на Украине. Так он ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не должна победить на Украине, и что этот конфликт является самым опасным для Европы со времен Второй мировой войны. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.
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