Эрдоган предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Турции

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», – сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи (цитата по «РИА Новости»).