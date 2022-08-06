Эрдоган предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести в Турции встречу с Владимиром Зеленским.
«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», – сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи (цитата по «РИА Новости»).
Президент Турции выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.
Президент России Владимир Путин 5 августа провел в Сочи встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общение проходило сначала в двустороннем, а затем в расширенном составе – к главам государств присоединились члены их делегаций. Переговоры продлились более четырех часов и завершились подписанием совместного заявления.
В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что президенты подтвердили «общую волю к дальнейшему развитию отношений на основе уважения» и признания «взаимных интересов» в соответствии с международными обстоятельствами.
Путин и Эрдоган договорились наращивать объем двусторонней торговли «на сбалансированной основе», «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в экономике и энергетике». Лидеры России и Турции пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.