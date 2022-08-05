Путин и Эрдоган обсудили в Сочи пути сближения двух стран

Кроме того, именно на площадке тегеранского саммита 19 июля Путин и Эрдоган впервые очно обсудили проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов. В итоге «зерновая сделка» была заключена 22 июля в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Был создан безопасный морской коридор для прохода судов из портов Одессы, Черноморска и Южного по Черному морю. До этого Киев обвинял Москву в блокировке портов, а Москва отвечала, что порты не работают, поскольку Украина их заминировала. Первый сухогруз с кукурузой в Триполи вышел из Одессы 1 августа, на следующий день он прибыл в Стамбул, где прошел досмотр, его проверяли на наличие оружия и боеприпасов.