Путин и Эрдоган обсудили в Сочи пути сближения двух стран

Путин и Эрдоган обсудили в Сочи пути сближения двух странРоссия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях
Президент России Владимир Путин провел в Сочи встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Общение проходило сначала в двустороннем, а затем в расширенном составе – к главам государств присоединились члены их делегаций. Переговоры продлились более четырех часов и завершились подписанием совместного заявления.
Вторая встреча за месяц
Путин поприветствовал Эрдогана словами «дорогой друг» и напомнил, что об этой встрече договорились 19 июля в Тегеране. Там президенты встречались в прошлый раз.
До визита Эрдогана в Турцию съездили представители экономического блока правительства России, отметил Путин. Перед встречей президент России проработал с Белым домом важнейшие направления взаимодействия с Турцией. «Их много, – пояснил он. – Достаточно напомнить, что в прошлом году у нас увеличился товарооборот на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза».
Подчеркнул президент и важность «Турецкого потока», который был запущен в эксплуатацию в начале 2020 г. Это одна из главных артерий снабжения российским газом не только Турции, но и стран Европы, сказал Путин: «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев».
Европейские партнеры должны быть за это благодарны, добавил президент.
Он поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с вывозом зерна из украинских портов, а также помощь с вывозом российского продовольствия и удобрений. Также они собрались обсудить безопасность в регионе, тему Сирии и другие вопросы международной повестки.
Эрдоган также начал со слов благодарности. Турецкий лидер заверил, что рад общению с Путиным. Предваряющие это общение встречи экономических делегаций в Турции прошли продуктивно, сказал Эрдоган, добавив, что можно говорить о выходе российско-турецких отношений на «новый уровень».
Он анонсировал обсуждение борьбы с терроризмом. Кроме того, президент Турции отдельно подчеркнул важность строительства «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции, поскольку она должна обеспечить 10% энергетики страны.
После этого начались переговоры в расширенном составе.
О чем договорились
В совместном заявлении по итогам переговоров сказано, что президенты подтвердили «общую волю к дальнейшему развитию отношений на основе уважения» и признания «взаимных интересов» в соответствии с международными обстоятельствами.
Путин и Эрдоган договорились наращивать объем двусторонней торговли «на сбалансированной основе», «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в экономике и энергетике». Лидеры России и Турции пообещали предпринимать шаги для наращивания взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.
«Лидеры [двух стран] подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», – говорится в заявлении. В этом контексте Путин и Эрдоган признали важную роль «конструктивных отношений» в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов».
В заявлении сделан акцент на необходимости обеспечить полное выполнение заключенного в Стамбуле 22 июля соглашения, которое предусматривает в том числе беспрепятственный экспорт российского зерна, удобрений, а также сырья для их производства.
Была затронута и тема Сирии, в частности, обозначена важность сохранения «единства и территориальной целостности Сирии», и, в то же время, скоординированных действий в вопросах борьбы со всеми террористическими государствами.
Больше деталей раскрыл зампредседателя правительства РФ Александр Новак. «Были достигнуты очень важные решения, которые по сути дела выходят на новый уровень развитие наших отношений – в торговле, в экономике, практически по всем отраслям. В том числе и в транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, IT-технологиях, ЖКХ», – сказал он.
Ключевой сферой взаимоотношений между странами является энергетика, сказал Новак. Эта тема подробно обсуждалась на переговорах, в том числе строительство АЭС «Аккуя» (ее запуск запланирован на 2023 г)., а также «Турецкий поток» и поставки российского газа в Турцию (в 2021 г. – 26 млрд кубометров, писал ТАСС).
Путин и Эрдоган договорились, что Турция постепенно будет переходить к оплате за российский газ в рублях, сказал Новак: «Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений».
Достигнуты договоренности, которые позволят коммерческим компаниям обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, а гражданам – расплачиваться во время туристических поездок, заявил вице-премьер журналистам.
С чем шли к переговорам
Эрдоган – единственный лидер страны НАТО, с которым Путин несколько раз встречался после начала военной спецоперации.
19 июля в Тегеране они общались рамках трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию в Тегеране. Президент Турции с конца весны говорит о необходимости проведения военной операции против курдских Отрядов народной самообороны на севере соседней страны. Москва и Тегеран же выступают против этого плана. В последние недели появились сообщения об ударах турецких беспилотников по курдам, в свою очередь сирийская армия провела учения с участием российских военных.
Кроме того, именно на площадке тегеранского саммита 19 июля Путин и Эрдоган впервые очно обсудили проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов. В итоге «зерновая сделка» была заключена 22 июля в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Был создан безопасный морской коридор для прохода судов из портов Одессы, Черноморска и Южного по Черному морю. До этого Киев обвинял Москву в блокировке портов, а Москва отвечала, что порты не работают, поскольку Украина их заминировала. Первый сухогруз с кукурузой в Триполи вышел из Одессы 1 августа, на следующий день он прибыл в Стамбул, где прошел досмотр, его проверяли на наличие оружия и боеприпасов.
Анонсировались и некоторые другие темы для переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров в Сочи будет подниматься тема Нагорного Карабаха, а также вопрос о вступлении Турции в БРИКС. О таком желании Анкары говорила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Кроме того, в конце июля Эрдоган говорил, что Россия якобы выразила заинтересованность в сотрудничестве с компанией Baykar, которая производит боевые беспилотники Bayraktar. Президенты России и Турции не обсуждали эту тему, подчеркнул Песков после переговоров.
У России и Турции довольно непростые отношения, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «В каких то сферах они выступают партнерами, в каких-то конкурентами, но важно то, что между Путиным и Эрдоганом есть определенное взаимопонимание».
Позиция переговорщика по важным для РФ вопросам может быть выгодна Эрдогану, отмечает эксперт: она придает ему дополнительный вес и возможность решать собственные задачи. «Это мы видим на примере того, каким активным посредником он выступил по проблеме украинского зерна», – отмечает Кортунов. Это позволяет укреплять Эрдогану положение внутри страны, говорит он.
Турцию же в первую очередь интересует положение на северо-востоке Сирии и в курдских районах, поясняет Кортунов. По этим вопросам у России и Турции есть определенные разногласия, и это будет предметом дальнейшей дискуссии.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер