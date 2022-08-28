В Совфеде усомнились в необходимости поддержки Молдавии поставками газа
Россия не получит от Молдавии ничего, кроме усиления прозападного курса страны, если будет поддерживать ее поставками газа, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор готов посетить Москву, чтобы договариваться о поставках газа в страну. В своем заявлении политик просит российское правительство и руководство «Газпрома» «согреть наши дома и помочь Молдове в обретении нашей страной истинной независимости».
По мнению Пушкова, эта просьба означает, что «Москва должна фактически субсидировать президентство [Майи] Санду», поскольку страна не способна вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг.
«Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — написал сенатор.
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки. 29 октября договор был продлен на пять лет. Согласно документу, Россия согласилась на предложенную Молдавией формулу при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга.
В августе власти Молдавии заключили договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» и «Факторинг-финанс», сообщал вице-премьер республики Андрей Спыну.
В это же время стало известно, что «Молдовагазу» не хватает $14,8 млн на авансовый платеж за поставки, компания попросила «Газпром» об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь 2022 г. Российский поставщик в качестве исключения разрешил произвести выплату аванса по поставкам за август на 1 сентября.
В октябре 2021 г. в «Газпроме» сообщали, что долг «Молдовагаза» перед российской компанией за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.