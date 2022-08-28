В Совфеде усомнились в необходимости поддержки Молдавии поставками газа

«Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — написал сенатор.