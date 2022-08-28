Times of Israel: глава «Моссад» посетит США на фоне ситуации вокруг СВПД
Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа намерен приехать в США на фоне переговоров Соединенных Штатов с Ираном по поводу восстановления ядерной сделки, сообщает газета Times of Israel. Издание уточняет, что Барнеа примет участие в слушаниях в Конгрессе.
Газета пишет, что Барнеа посетит Вашингтон в рамках усилий Израиля по оказанию давления на ход переговоров с Ираном по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Израильские власти ранее неоднократно выступали против этого соглашения. Барнеа ранее называл эту сделку «очень плохой для Израиля» и «основанной на лжи».
По информации издания, власти США в курсе предстоящего визита главы «Моссад».
СВПД со стороны США в 2015 г. был утвержден президентом Бараком Обамой без голосования в сенате, соглашение предусматривало постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на поэтапные шаги этой страны в закрытии отдельных направлений ядерной программы. Следующий президент Дональд Трамп из соглашения вышел.
21 августа лидеры США, Франции, Германии и Великобритании провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе, которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций.
Евросоюз, выступая посредником между Штатами и Ираном, на прошлой неделе представил новый проект соглашения. Иран дал официальный ответ на «окончательный» проект соглашения, предложенный ЕС, который выступал посредником между США и Ираном. В ЕС оценили ответ как «конструктивный». Брюссель передал Вашингтону решения иранской стороны для изучения.
Пока не объявлялось, какую процедуру выберет администрация Джо Байдена, но маловероятно, что она будет связана с ратификацией в сенате, где республиканцы имеют 50 мест из 100.
Перспективы восстановления СВПД привели к трениям между США и Израилем, который выступает против сделки. Израильский премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал Запад отказаться от подписания с Ираном соглашения по атому.