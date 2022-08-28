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Политика

Times of Israel: глава «Моссад» посетит США на фоне ситуации вокруг СВПД

Ведомости

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа намерен приехать в США на фоне переговоров Соединенных Штатов с Ираном по поводу восстановления ядерной сделки, сообщает газета Times of Israel. Издание уточняет, что Барнеа примет участие в слушаниях в Конгрессе.

Газета пишет, что Барнеа посетит Вашингтон в рамках усилий Израиля по оказанию давления на ход переговоров с Ираном по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Израильские власти ранее неоднократно выступали против этого соглашения. Барнеа ранее называл эту сделку «очень плохой для Израиля» и «основанной на лжи».

По информации издания, власти США в курсе предстоящего визита главы «Моссад».

СВПД со стороны США в 2015 г. был утвержден президентом Бараком Обамой без голосования в сенате, соглашение предусматривало постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на поэтапные шаги этой страны в закрытии отдельных направлений ядерной программы. Следующий президент Дональд Трамп из соглашения вышел.

21 августа лидеры США, Франции, Германии и Великобритании провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе, которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций.

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Евросоюз, выступая посредником между Штатами и Ираном, на прошлой неделе представил новый проект соглашения. Иран дал официальный ответ на «окончательный» проект соглашения, предложенный ЕС, который выступал посредником между США и Ираном. В ЕС оценили ответ как «конструктивный». Брюссель передал Вашингтону решения иранской стороны для изучения.

Пока не объявлялось, какую процедуру выберет администрация Джо Байдена, но маловероятно, что она будет связана с ратификацией в сенате, где республиканцы имеют 50 мест из 100.

Перспективы восстановления СВПД привели к трениям между США и Израилем, который выступает против сделки. Израильский премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал Запад отказаться от подписания с Ираном соглашения по атому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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