Times of Israel: глава «Моссад» посетит США на фоне ситуации вокруг СВПД

Газета пишет, что Барнеа посетит Вашингтон в рамках усилий Израиля по оказанию давления на ход переговоров с Ираном по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Израильские власти ранее неоднократно выступали против этого соглашения. Барнеа ранее называл эту сделку «очень плохой для Израиля» и «основанной на лжи».