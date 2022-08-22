Восстановление иранской ядерной сделки находится в финальной стадии

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вечером 21 августа в ходе телефонного разговора провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций. 22 августа верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ответа США на европейские и иранские предложения по возобновлению СВПД можно ждать на этой неделе.