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Восстановление иранской ядерной сделки находится в финальной стадии

В случае успеха снятие санкций не затронет интересов России
Анна Фомина
Восстановление иранской ядерной сделки находится в финальной стадии / АР

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вечером 21 августа в ходе телефонного разговора провели переговоры по возобновлению сделки по иранской ядерной программе (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), которая предусматривает замораживание этой программы в обмен на снятие санкций. 22 августа верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ответа США на европейские и иранские предложения по возобновлению СВПД можно ждать на этой неделе.

На прошлой неделе Иран дал официальный ответ на «окончательный» проект соглашения, предложенный ЕС, который выступал посредником между США и Ираном. В ЕС оценили ответ как «конструктивный». Брюссель передал Вашингтону решения иранской стороны для изучения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных