Захарова указала на инициативу России при организации инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские власти исходят из того, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от «деструктивного влияния Киева», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она указала на то, что инициатором проведения инспекции была российская сторона.
«Исходим из того, что она [инспекция МАГАТЭ] должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, — сказала Захарова. — То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм» (цитата по ТАСС).
Она призвала не верить «вбросам Запада», что Россию «уломали» на инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС. Дипломат подчеркнула, что на проведении такой инспекции настаивала именно Москва.
«Запрашивала, уговаривала, мало того, получила полное понимание со стороны МАГАТЭ, гендиректора МАГАТЭ и делала вот эти месяцы все, чтобы эта поездка состоялась. Я помню личную встречу Сергея Викторовича Лаврова с гендиректором МАГАТЭ несколько месяцев назад, я помню огромное количество контактов, телефонных разговоров и личных встреч наших представителей при этой организации. Дипломатические усилия были направлены на то, чтобы инспекция состоялась», — сказала представитель МИДа.
26 августа МИД России заявил, что украинская сторона делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В дипломатическом ведомстве указали на то, что украинские войска наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В этот же день стало известно, что Украина лишилась электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, — все шесть блоков станции оказались отключены от энергосистемы Украины.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в начале следующей недели. Детали поездки уточняются. По данным издания, миссия может привезти на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередачи и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища. Ее строительство началось в 1977 г., первые четыре бока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., а шестой — уже после развала СССР, в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. Правда, на 100% установленной мощности станция впервые вышла лишь в декабре 2021 г.
ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВтч, обеспечивая пятую часть потребности Украины в электроэнергии. В марте 2015 г. ЗАЭС стала первой в мире атомной станцией, которая выработала более 1 трлн кВт ч электричества со дня введения в эксплуатацию первого блока (для сравнения: этот объем выработки чуть меньше годового потребления всей РФ).