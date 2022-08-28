Захарова указала на инициативу России при организации инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС

«Исходим из того, что она [инспекция МАГАТЭ] должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, — сказала Захарова. — То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм» (цитата по ТАСС).