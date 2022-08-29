США призвали остановить реакторы на Запорожской АЭС
США призывают временно приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию и считают, что Россия должна обеспечить безопасный доступ на станцию для инспекторов. «Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», – подчеркнул Кирби.
Ранее днем представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС было пробито перекрытие помещения спецкорпуса, в котором хранится свежее топливо для реакторов. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины существенно участились.