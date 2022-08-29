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США призвали остановить реакторы на Запорожской АЭС

Ведомости

США призывают временно приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию и считают, что Россия должна обеспечить безопасный доступ на станцию для инспекторов. «Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», – подчеркнул Кирби.

Ранее днем представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС было пробито перекрытие помещения спецкорпуса, в котором хранится свежее топливо для реакторов. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.

Накануне, как сообщало Минобороны России, станция подверглась обстрелам два раза. 25 августа ЗАЭС была впервые в истории отключена от энергосети, об этом сообщил «Энергоатом». Причиной стали пожары на залоотвалах на территории Запорожской ТЭС.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины существенно участились.

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Ранее по теме: Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных