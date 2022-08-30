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Украина получила рекордные $4,6 млрд иностранной помощи в августе

Ведомости

Объем финансовой помощи, полученной Украиной от зарубежных доноров а августе, составил 4$,6 млрд, что стало рекордным значением с февраля, сообщил глава минфина страны Сергей Марченко.

«Эти средства были для нас очень важны. Они позволили нам увеличить сумму средств, полученных от доноров в августе, до $4,6 млрд. Это наибольшая сумма, которую мы получили в месяц за последние полгода», – приводит его слова ТАСС.

Полученных средств хватило на погашение всех бюджетных расходов, добавил он.

Накануне стало известно, что правительство Норвегии предоставит Украине финансирование в объеме $200 млн на приобретение газа, средства будут выделены в рамках уже анонсированного пакета помощи на $1 млрд.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

В начале месяца резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро. Он отметил, что граждане Украины, в частности, пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных