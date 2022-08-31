Мэр Бердянска заявил о проведении референдума о статусе региона в сентябре
Референдум о статусе Бердянска и Запорожской области пройдет в сентябре, заявил мэр города Александр Сауленко. Точную дату политик не назвал.
«Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
В августе глава пророссийской ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к России. Документ о присоединении был подписан в рамках движения «Мы вместе с Россией», которое проходило в Мелитополе.
Правительство Запорожской области не раз заявляло о желании вступить в состав России после полного освобождения российскими войсками. В Кремле заявляли, что жители всех освобожденных областей, включая ДНР и ЛНР должны сами принимать решение о своем будущем. При этом министр обороны Украины Алексей Резников в середине июля в интервью The Times заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал вернуть прибрежные территории, которые находятся под контролем ВС РФ.
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