Мэр Бердянска заявил о проведении референдума о статусе региона в сентябре

Правительство Запорожской области не раз заявляло о желании вступить в состав России после полного освобождения российскими войсками. В Кремле заявляли, что жители всех освобожденных областей, включая ДНР и ЛНР должны сами принимать решение о своем будущем. При этом министр обороны Украины Алексей Резников в середине июля в интервью The Times заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал вернуть прибрежные территории, которые находятся под контролем ВС РФ.