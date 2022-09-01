Песков прокомментировал отказ ЕС от упрощенного порядка выдачи виз россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятое накануне решение ЕС о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Ограничительные меры он назвал «очередным нелепым решением».
По словам Пескова, отказ от упрощенного порядка выдачи виз негативно отразится на гражданах России, поскольку процесс получения шенгенской визы теперь будет «дольше и сложнее». При этом, напомнил Песков, граждане Европы также столкнутся с трудностями при поездках в Россию.
«Конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Ну очередное нелепое решение из серии такого продолжающегося абсурда», — отметил Песков.
Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов об ответных мерах Москвы на решение ЕС. «Москва идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам», — подчеркнул он.
Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза. Он уточнил, что это не значит, что Москве нужно бездействовать. «Конечно, никто не отменял взаимность, ее надо использовать целенаправленно против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», — добавил министр.
Накануне в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.
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