Прибалтика, Польша и Финляндия обсудят запрет на въезд для россиян по суше
Официальные лица Польши, Финляндии и стран Прибалтики могут встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить ограничения на въезд для граждан России по суше на национальном уровне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза.
Об этом ранее заявлял, не называя конкретных сроков, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «В ходе обсуждений нам удалось убедить все страны ЕС, что миллионы граждан России с шенгенскими визами – это проблема не только для граничащих с Россией стран, но и для региональной безопасности ЕС. Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей мы в ближайшие недели будем искать решения, которые значительно ограничат поток российских туристов», – прокомментировал он итоги двухдневной неформальной встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.
На прошедшей в Праге встрече в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против. В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии по итогам встречи выпустили совместное заявление, в котором отметили, что намерены временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза.
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