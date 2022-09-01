Прибалтика, Польша и Финляндия обсудят запрет на въезд для россиян по суше

Об этом ранее заявлял, не называя конкретных сроков, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «В ходе обсуждений нам удалось убедить все страны ЕС, что миллионы граждан России с шенгенскими визами – это проблема не только для граничащих с Россией стран, но и для региональной безопасности ЕС. Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей мы в ближайшие недели будем искать решения, которые значительно ограничат поток российских туристов», – прокомментировал он итоги двухдневной неформальной встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.