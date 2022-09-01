Лавров призвал не принимать контрмеры в ответ на визовые ограничения ЕС

«Мы не будем самоизолироваться, я считаю, что в ответ на эти "шенгенские стены", которые нам сейчас пытаются устраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он добавил, что «любимые персонажи» уже попали в санкционные списки России.