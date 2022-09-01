Лавров призвал не принимать контрмеры в ответ на визовые ограничения ЕС
России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза. Об этом завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Мы не будем самоизолироваться, я считаю, что в ответ на эти "шенгенские стены", которые нам сейчас пытаются устраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он добавил, что «любимые персонажи» уже попали в санкционные списки России.
Глава российского МИДа заявил, что европейские власти «смешны», и подчеркнул, что России не стоит уподобляться им и отвечать «глупостью на глупость».
Лавров уточнил, что это не значит, что Москве нужно бездействовать. «Конечно, никто не отменял взаимность, ее надо использовать целенаправленно против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», — добавил министр.
Накануне в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против.
В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Он пообещал, что Россия не оставит без ответа подобные решения.
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