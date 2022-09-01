Газета
Политика

Лавров призвал не принимать контрмеры в ответ на визовые ограничения ЕС

Ведомости

России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза. Об этом завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Мы не будем самоизолироваться, я считаю, что в ответ на эти "шенгенские стены", которые нам сейчас пытаются устраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он добавил, что «любимые персонажи» уже попали в санкционные списки России.

Глава российского МИДа заявил, что европейские власти «смешны», и подчеркнул, что России не стоит уподобляться им и отвечать «глупостью на глупость».

Лавров уточнил, что это не значит, что Москве нужно бездействовать. «Конечно, никто не отменял взаимность, ее надо использовать целенаправленно против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», — добавил министр.

Накануне в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против.

В итоге страны ЕС пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Он пообещал, что Россия не оставит без ответа подобные решения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных