Шредер назвал бессмысленной идею Зеленского вернуть Крым
Идея президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав страны военным путем не имеет смысла, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете ABC.
«Советский лидер Никита Хрущев решил передать его Украине, тогда входившей в состав СССР. Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать так же долго, как и католическая церковь, чего, к счастью, не произошло», — сказал Шредер.
По мнению экс-канцлера, возвращение Крыма в состав Украины станет возможным со временем.
«Не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — пояснил Шредер.
23 августа Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным, и не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией.
Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».