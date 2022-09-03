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Политика

Шредер назвал бессмысленной идею Зеленского вернуть Крым

Ведомости

Идея президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав страны военным путем не имеет смысла, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете ABC.

«Советский лидер Никита Хрущев решил передать его Украине, тогда входившей в состав СССР. Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать так же долго, как и католическая церковь, чего, к счастью, не произошло», — сказал Шредер.

По мнению экс-канцлера, возвращение Крыма в состав Украины станет возможным со временем.

«Не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — пояснил Шредер.

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23 августа Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным, и не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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