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В Энергодаре сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок ЗАЭС

Ведомости

В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вооруженными силами Украины (ВСУ) один из снарядов попал в энергоблок, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. По его словам, повышения радиационного фона в районе станции нет.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал Волга.

Он добавил, что разрушить одним попаданием структуру систему безопасности энергоблоков невозможно, однако обстрелы происходят, и  «нужно принимать какие-то решения».

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Накануне в ВГА Энергодара сообщили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

На этой неделе также, по данным Минобороны РФ, украинские военные попытались захватить электростанцию, однако российская авиация нанесла по десанту удары, уничтожив 20 катеров и лодок.

1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Ожидается, что два специалиста миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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