В Энергодаре сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок ЗАЭС
В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вооруженными силами Украины (ВСУ) один из снарядов попал в энергоблок, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. По его словам, повышения радиационного фона в районе станции нет.
«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал Волга.
Он добавил, что разрушить одним попаданием структуру систему безопасности энергоблоков невозможно, однако обстрелы происходят, и «нужно принимать какие-то решения».
Накануне в ВГА Энергодара сообщили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
На этой неделе также, по данным Минобороны РФ, украинские военные попытались захватить электростанцию, однако российская авиация нанесла по десанту удары, уничтожив 20 катеров и лодок.
1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Ожидается, что два специалиста миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.