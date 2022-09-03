Эрдоган предложил Путину посредничество в разрешении кризиса на ЗАЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Анкара могла бы сыграть роль посредника в отношении ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает Reuters.
В канцелярии Эрдогана сообщили, что главы двух стран также затронули вопрос экспорта украинского зерна и договорились продолжить строительство АЭС «Аккую» в Турции. Путин и Эрдоган намерены подробно обсудить эти темы на встрече в Самарканде в ходе саммита 15-16 сентября, пишет агентство.
Ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты в ходе телефонного разговора говорили о ситуации на Украине. Эрдоган «отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС». Стороны также рассмотрели ход реализации заключенной в Стамбуле «зерновой сделки», добавили в Кремле.
Ранее турецкий президент впервые с начала специальной военной операции на Украине встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи Зеленский сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
В течение августа ЗАЭС и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.
1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.