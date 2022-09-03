Эрдоган предложил Путину посредничество в разрешении кризиса на ЗАЭС

Ранее турецкий президент впервые с начала специальной военной операции на Украине встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи Зеленский сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.