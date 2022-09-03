Газета
Политика

Эрдоган предложил Путину посредничество в разрешении кризиса на ЗАЭС

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Анкара могла бы сыграть роль посредника в отношении ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает Reuters.

В канцелярии Эрдогана сообщили, что главы двух стран также затронули вопрос экспорта украинского зерна и договорились продолжить строительство АЭС «Аккую» в Турции. Путин и Эрдоган намерены подробно обсудить эти темы на встрече в Самарканде в ходе саммита 15-16 сентября, пишет агентство.

Ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты в ходе телефонного разговора говорили о ситуации на Украине. Эрдоган «отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС». Стороны также рассмотрели ход реализации заключенной в Стамбуле «зерновой сделки», добавили в Кремле.

Ранее по теме: В Энергодаре заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС Украине

Ранее турецкий президент впервые с начала специальной военной операции на Украине встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи Зеленский сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В течение августа ЗАЭС и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.

1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных