В Энергодаре заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС Украине

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — сообщили в ВГА.