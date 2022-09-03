В Энергодаре заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС Украине
Подача энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов. Об этом «РИА Новости» рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.
«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — сообщили в ВГА.
По данным пророссийских властей Энергодара, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.
1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.
Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что два специалиста миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.