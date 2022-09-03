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В Энергодаре заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС Украине

Ведомости

Подача энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов. Об этом «РИА Новости» рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — сообщили в ВГА.

По данным пророссийских властей Энергодара, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.

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В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.

1 сентября на территорию Запорожской АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что два специалиста миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации в начале следующей недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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