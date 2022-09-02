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МАГАТЭ представит доклад о поездке на Запорожскую АЭС на следующей неделе

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит доклад о поездке на Запорожскую АЭС совету управляющих организации в начале следующей недели, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора организации Рафаэля Гросси.

«Мы получаем и получали информацию с самого начала, а сейчас пытаемся получить глубокую оценку происходящего. Я ожидаю, что представлю доклад в начале следующей недели, как только к концу этой недели у нас будет полная картина происходящего», – отметил он.

Гросси также сообщил, что миссия увидела все, что хотела увидеть, и большинство систем безопасности на ЗАЭС работает относительно хорошо. Директор МАГАТЭ отметил, что беспокойство вызывают боевые действия вблизи станции. «Первое, [что меня волнует], – это физическая целостность. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность <...> нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит», – сказал Гросси (цитата по ТАСС).

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней несколько экспертов, рассказал глава ВГА Энергодара Александр Волга.

По итогам первичной инспекции директор МАГАТЭ сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что два специалиста миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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