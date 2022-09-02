МАГАТЭ представит доклад о поездке на Запорожскую АЭС на следующей неделе

Гросси также сообщил, что миссия увидела все, что хотела увидеть, и большинство систем безопасности на ЗАЭС работает относительно хорошо. Директор МАГАТЭ отметил, что беспокойство вызывают боевые действия вблизи станции. «Первое, [что меня волнует], – это физическая целостность. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность <...> нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит», – сказал Гросси (цитата по ТАСС).