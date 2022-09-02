На Запорожской АЭС останутся 2 постоянных наблюдателя МАГАТЭ
Два специалиста миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, об этом сообщил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает агентство «РИА Новости».
«Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС», — отметил он. Однако Ульянов не сказал, из какой страны эти представители, подчеркнув, что их национальность имеет второстепенное значение.
Он также отметил, что в течение нескольких дней на ЗАЭС пробудут еще шесть представителей МАГАТЭ, которые специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. Ранее глава организация Рафаэль Гросси, который также посетил ЗАЭС, сообщил, что представители агентства останутся для оценки ситуации на электростанции до 4 или 5 сентября.
Накануне миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС и провела первичную инспекцию, по итогам которой Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сегодня сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне, 1 сентября, из подконтрольного Украине города Запорожье. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
Ранее сообщалось, что специалисты МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС до 3 сентября. Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Великобритании и США.
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