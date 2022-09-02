На Запорожской АЭС останутся 2 постоянных наблюдателя МАГАТЭ

Накануне миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС и провела первичную инспекцию, по итогам которой Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сегодня сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.