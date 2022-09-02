В Запорожье сообщили о прекращении обстрелов ЗАЭС
Новых обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны Украины с четверга не происходило, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Станцию перестали обстреливать. Слава Богу, за это время ни одного прилета», — отметил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, обстрелы прекратились из-за оставшейся на ЗАЭС группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне, 1 сентября, из подконтрольного Украине города Запорожье. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
По итогам первичной инспекции Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.
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