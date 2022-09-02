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В Запорожье сообщили о прекращении обстрелов ЗАЭС

Ведомости

Новых обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны Украины с четверга не происходило, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Станцию перестали обстреливать. Слава Богу, за это время ни одного прилета», — отметил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, обстрелы прекратились из-за оставшейся на ЗАЭС группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне, 1 сентября, из подконтрольного Украине города Запорожье. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

По итогам первичной инспекции Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных