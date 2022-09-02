Глава МАГАТЭ сообщил о нескольких нарушениях физической целостности ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС вчера из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция. Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Великобритании и США. В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на АЭС 8 членов миссии МАГАТЭ и четырех сопровождающих. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.