Глава МАГАТЭ сообщил о нескольких нарушениях физической целостности ЗАЭС
Физическая целостность Запорожской АЭС была несколько раз нарушена, однако установить, случайно это произошло или намеренно, пока невозможно. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси журналистам после посещения станции, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал украинского «Энергоатома».
«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, а случайно или целенаправленно – у нас нет необходимых элементов, чтобы дать этому оценку», – сказал он.
Гросси отметил, что вместе с экспертами он осмотрел аварийные системы, генераторы, блочные щиты энергоблоков и др., а также пообщался с персоналом и местными жителями. Он также сообщил, что одна из групп МАГАТЭ останется на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, потом там будет организовано постоянное присутствие членов организации.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС вчера из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция. Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Великобритании и США. В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на АЭС 8 членов миссии МАГАТЭ и четырех сопровождающих. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.
Утром перед прибытием специалистов МАГАТЭ глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
Минобороны России заявило, что для уничтожения украинского десанта была задействована армейская авиация. Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ. В течение августа станция и Энергодар неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, сообщали пророссийские власти и Минобороны РФ.
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