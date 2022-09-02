Украина пыталась захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ

Они были блокированы и уничтожены с использованием вертолетов и артиллерии. Затем, по заявлению Минобороны, были потоплены и две самоходные баржи с украинскими военными – второй волной десанта. Позднее Минобороны выпустило заявление о том, что целью украинских действий был захват станции перед прибытием миссии МАГАТЭ, чтобы поставить ее перед фактом украинского контроля и настоять на создании «демилитаризованной зоны», т. е. отводе российских войск. Представители украинских властей традиционно обвинили российских военных в очередном самообстреле Запорожской АЭС, а также в имитации украинского десанта.