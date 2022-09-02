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Украина пыталась захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ

Постоянное присутствие инспекторов может помочь прекратить обстрелы со стороны ВСУ, считают эксперты
Алексей Никольский Илья Лакстыгал
Визит международных экспертов на ЗАЭС может изменить расклад сил вокруг станции / Сергей Мальгавко / ТАСС

С утра 1 сентября на Запорожской АЭС ждали прибытия делегации МАГАТЭ. Командование украинских войск готовило для гостей сюрприз, планируя дерзкой десантной операцией захватить атомную станцию. Как сообщил представитель Минобороны России, после обстрела территории станции и российского пункта пропуска в Васильевке, через который должна была проехать миссия, в 6.20 мск в 3 км от станции было высажено до 60 диверсантов.

Они были блокированы и уничтожены с использованием вертолетов и артиллерии. Затем, по заявлению Минобороны, были потоплены и две самоходные баржи с украинскими военными – второй волной десанта. Позднее Минобороны выпустило заявление о том, что целью украинских действий был захват станции перед прибытием миссии МАГАТЭ, чтобы поставить ее перед фактом украинского контроля и настоять на создании «демилитаризованной зоны», т. е. отводе российских войск. Представители украинских властей традиционно обвинили российских военных в очередном самообстреле Запорожской АЭС, а также в имитации украинского десанта.

Миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси, несмотря на обстрелы и боевые действия вблизи станции, прибыла днем 1 сентября на АЭС. По словам Гросси, ему удалось за несколько часов собрать самую важную информацию. Reuters сообщило, что время пребывания миссии может быть сокращено – ранее ожидалось, что она пробудет до 3 сентября. Но Гросси заявил, что часть сотрудников МАГАТЭ может остаться на станции на постоянной основе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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