Медведев заявил об объявлении Германией «гибридной войны» России
Канцлеру Германии Олафу Шольцу не на что обижаться, так как его страна «объявила России гибридную войну» и «действует, как враг», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после высказываний Шольца по поводу поставок российского газа.
Ранее на пресс-конференции Шольц заявил, что Россию нельзя назвать «надежным поставщиком энергоносителей», российская сторона больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам, передает Reuters.
«Вот те на! Обиделся снова... Германия — недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших ВС. Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев прокомментировал увеличение цены на газ до $2800 за тысячу куб. м. Он пошутил, что, судя по ситуации, «полноценно моется, похоже, только Шольц».
4 сентября стало известно, что правительство Германии согласовало принятие третьего пакета мер, который призван защитить население и бизнес от воздействия стремительного роста инфляции. ФРГ потратит на эти цели 65 млрд евро — больше, чем в рамках первых двух пакетов.
Власти в ФРГ в рамках нового пакета помощи запланировали предоставление скидок на общественный транспорт и налоговые льготы в размере 1,7 млрд евро для 9000 энергоемких компаний, следует из документа.
Третий пакет мер согласован ввиду высоких цен на энергоносители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что принятие всех трех пакетов обойдется в 95 млрд евро, пишет Spiegel. В документе отмечается, что пакет «разгрузит все домохозяйства — в том числе пенсионеров, студентов и стажеров». Запланированные меры включают в себя единовременные выплаты студентам в размере 200 евро, пенсионерам — в размере 300 евро.
19 августа стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим показателем с начала ведения расчетов в 1949 г. Инфляция в ФРГ в августе ускорилась и предварительно составила 7,9% по сравнению с показателями прошлого года.