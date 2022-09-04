Медведев заявил об объявлении Германией «гибридной войны» России

19 августа стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим показателем с начала ведения расчетов в 1949 г. Инфляция в ФРГ в августе ускорилась и предварительно составила 7,9% по сравнению с показателями прошлого года.