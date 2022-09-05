Песков: уровень жизни в Европе падает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинги с требованием отменить санкции против России, которые накануне прошли в Европе. Он заявил, что уровень жизни в Европе падает, а у европейцев появляется все больше и больше вопросов к властям.
«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше, уровень жизни падает. Это очевидная реальность, и, конечно, вопросы у простых граждан к руководству их стран будут появляться все больше и больше», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что комментировать происходящее российская сторона не может, поскольку решением возникших проблем должны заниматься руководители западных стран. Песков еще раз отметил абсурдность и вредоносность решений, которые принимают европейские власти.
Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейские граждане «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, канцлер Германии Олаф Шольц признавал, что многие немцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил об эффективности санкций против России. Также Шольц не раз подчеркивал, что ограничения продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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