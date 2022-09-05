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Песков: уровень жизни в Европе падает

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинги с требованием отменить санкции против России, которые накануне прошли в Европе. Он заявил, что уровень жизни в Европе падает, а у европейцев появляется все больше и больше вопросов к властям.

«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше, уровень жизни падает. Это очевидная реальность, и, конечно, вопросы у простых граждан к руководству их стран будут появляться все больше и больше», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что комментировать происходящее российская сторона не может, поскольку решением возникших проблем должны заниматься руководители западных стран. Песков еще раз отметил абсурдность и вредоносность решений, которые принимают европейские власти.

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Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейские граждане «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».

После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.

Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, канцлер Германии Олаф Шольц признавал, что многие немцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил об эффективности санкций против России. Также Шольц не раз подчеркивал, что ограничения продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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