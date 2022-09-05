Песков: уровень жизни в Европе падает

Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, канцлер Германии Олаф Шольц признавал, что многие немцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил об эффективности санкций против России. Также Шольц не раз подчеркивал, что ограничения продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.