Антонов заявил, что США не хотят полного разрыва дипотношений с Россией
США не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений с Россией, такой вывод можно сделать из заявлений представителей Белого дома. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Российской газете».
«Если судить по заявлениям представителей администрации, то американская сторона не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией», — полагает Антонов. Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не раз отмечал, что Вашингтон хочет иметь каналы двусторонней связи с Москвой.
Посол указал, что в конгрессе США продолжают продвигать идею признания России «спонсором терроризма». Такое решение может привести к конфискации госактивов, подчеркнул Антонов. «В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается», — отметил дипломат.
Он также заявил, что решение о признании России государством - спонсором терроризма приведет к «жестким ответным мерам» со стороны Москвы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что присвоение России статуса «спонсора терроризма» приведет к разрыву дипломатических отношений с США. По ее словам, такое решение может стать «точкой невозврата» в отношениях России и США.
В конце апреля Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении России в список стран - спонсоров терроризма. Такой статус уже получили Куба, Иран, КНДР и Сирия.
В то же время в конгрессе США продолжают продвигать эту идею в обход госдепа США. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной - спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.
Однако, по данным газеты Politico, госдеп дал понять конгрессу, что опасается последствий в случае принятия такого решения. В частности, в госдепе переживают за зерновую сделку, которая позволяет вывозить сельхозпродукцию из украинских портов.
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