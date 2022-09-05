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Антонов заявил, что США не хотят полного разрыва дипотношений с Россией

Ведомости

США не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений с Россией, такой вывод можно сделать из заявлений представителей Белого дома. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Российской газете». 

«Если судить по заявлениям представителей администрации, то американская сторона не заинтересована в полном разрыве дипломатических отношений с Россией», — полагает Антонов. Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не раз отмечал, что Вашингтон хочет иметь каналы двусторонней связи с Москвой. 

Посол указал, что в конгрессе США продолжают продвигать идею признания России «спонсором терроризма». Такое решение может привести к конфискации госактивов, подчеркнул Антонов. «В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается», — отметил дипломат.

Он также заявил, что решение о признании России государством - спонсором терроризма приведет к «жестким ответным мерам» со стороны Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что присвоение России статуса «спонсора терроризма» приведет к разрыву дипломатических отношений с США. По ее словам, такое решение может стать «точкой невозврата» в отношениях России и США. 

В конце апреля Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении России в список стран - спонсоров терроризма. Такой статус уже получили Куба, Иран, КНДР и Сирия.

В то же время в конгрессе США продолжают продвигать эту идею в обход госдепа США. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной - спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.

Однако, по данным газеты Politico, госдеп дал понять конгрессу, что опасается последствий в случае принятия такого решения. В частности, в госдепе переживают за зерновую сделку, которая позволяет вывозить сельхозпродукцию из украинских портов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных