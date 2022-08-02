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Политика

Захарова пригрозила США разрывом отношений при признании РФ «спонсором терроризма»

Ведомости

Признание Вашингтоном России страной-спонсором терроризма может привести к разрыву дипломатических отношений с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Она допустила, что с помощью такого шага Вашингтон пытается «заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку». По словам Захаровой, принятие решения о признании России «спонсором терроризма» может стать «точкой невозврата» в отношениях России и США. 

«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении России в список стран-спонсоров терроризма. К таким странам США уже отнесли Кубу, Иран, КНДР и Сирию. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «большой семерки» признать Россию «спонсором терроризма». Однако инициативу не поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. 

Тем не менее в конгрессе США продолжают продвигать эту идею в обход госдепа. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной-спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных