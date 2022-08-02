Захарова пригрозила США разрывом отношений при признании РФ «спонсором терроризма»

Тем не менее в конгрессе США продолжают продвигать эту идею в обход госдепа. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной-спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.