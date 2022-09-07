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Политика

Еврокомиссия предложит ЕС ввести ценовой потолок на российский газ

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 9 сентября, предложит странам Евросоюза установить предельную цену на поставки российского трубопроводного газа, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, запись которой опубликована в Twitter политика.

«Мы добиваемся снижения газовых цен. Поэтому мы предложим ценовой лимит на российский газ», – сказала она.

По ее словам, такая мера позволит сократить доходы Кремля, которые идут на финансирование спецоперации на Украине. Евросоюз к такому шагу готов, подчеркнула она: в феврале на долю российского трубопроводного газа приходилось 40% от всех поставок, теперь же – лишь 9%.

Это предложение будет представлено на Совете ЕС 9 сентября. Помимо ценового потолка на российское голубое топливо в рамках борьбы с энергокризисом будут предложены и другие меры, рассказала глава ЕК. В частности, речь идет о сокращении потребления электроэнергии в пиковые часы, ограничении доходов компаний, производящих электроэнергию с «низкими затратами», а также дополнительных взносах для нефтяных и газовых компаний.

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС. Она уточнила, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой. В тот же день министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. В минфине США считают, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.

Против введения ценового потолка на российский газ выступает Германия, утверждает Politico. В Берлине опасаются, что Евросоюзу следует сосредоточиться на «менее провокационных шагах» в рамках борьбы с энергокризисом, например – ввести налоги на сверхприбыль энергокомпаний. В ФРГ допускают в таком случае полное прекращение газовых поставок из России, что особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы – Чехии, Словакии и Румынии. Подобная ситуация вынудит Германию делиться своим газом с пострадавшими странами в соответствии с правилами ЕС, при том что Берлин уже в значительной степени лишен российского «голубого» топлива.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Он также отметил, что все происходящее сейчас на газовом рынке Европы является результатом деятельности европейских специалистов и Еврокомиссии. Россия же со своей стороны всегда предлагала долгосрочные контракты, на основе которых формировались бы цены, подчеркнул глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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