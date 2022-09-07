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Германия достигла предела в поставках оружия Украине из армейских запасов

Ведомости

Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы ФРГ), заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт во время своего выступления в бундестаге. Об этом пишет ТАСС.

Она заявила, что Германия передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, и заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», – подчеркнула Ламбрехт.

26 августа канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны. Позднее статс-секретарь минобороны страны Зимтье Меллер на неформальной встрече глав минобороны Евросоюза отметила, что в ФРГ отрицают любую возможность участия военных стран ЕС в конфликте на Украине.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. В частности, Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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