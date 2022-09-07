Германия достигла предела в поставках оружия Украине из армейских запасов
Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы ФРГ), заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт во время своего выступления в бундестаге. Об этом пишет ТАСС.
Она заявила, что Германия передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, и заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», – подчеркнула Ламбрехт.
26 августа канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны. Позднее статс-секретарь минобороны страны Зимтье Меллер на неформальной встрече глав минобороны Евросоюза отметила, что в ФРГ отрицают любую возможность участия военных стран ЕС в конфликте на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. В частности, Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.