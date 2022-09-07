Германия достигла предела в поставках оружия Украине из армейских запасов

26 августа канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны. Позднее статс-секретарь минобороны страны Зимтье Меллер на неформальной встрече глав минобороны Евросоюза отметила, что в ФРГ отрицают любую возможность участия военных стран ЕС в конфликте на Украине.