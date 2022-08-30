Правительство Германии исключило возможность отправки военных ЕС на Украину
В ФРГ отрицают любую возможность участия военных стран Европейского союза в конфликте на Украине, сказала статс-секретарь минобороны Германии Зимтье Меллер на неформальной встрече глав минобороны ЕС.
«С нашей точки зрения, это исключено», — заявила она (цитата по ТАСС).
Меллер сказала, что в ходе встречи будет идти обсуждение «долгосрочной перспективы поддержки» Украины, а также координация в вопросе подготовки военных страны. Она отметила, что Запад должен быть готов к долгому противостоянию с Россией, а также напомнила, что ФРГ уже около четырех месяцев учит украинских солдат обращению с системами ПВО и артиллерией. «Ясно, что необходимо усилить меры координации в обучении и оказании поддержки [Украине] в целом», — добавила Меллер.
22 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз обсуждает вопрос запуска миссии по обучению украинских солдат в одной из близлежащих к Украине стран. Обсуждение этого вопроса началось 29 августа в Праге на неформальном заседании глав министерств обороны стран ЕС.
26 августа канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России, добавив, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.
10 августа министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США будут обеспечивать Украину оружием и техникой для защиты территории столько, «сколько потребуется». Это решение администрации США раскритиковал посол России Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь» и не собирается содействовать мирному урегулированию конфликта. Штаты, в свою очередь, ко дню независимости Украины 24 августа направили в страну самый большой пакет военной помощи на $2,98 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. В частности, Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
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