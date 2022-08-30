Правительство Германии исключило возможность отправки военных ЕС на Украину

Меллер сказала, что в ходе встречи будет идти обсуждение «долгосрочной перспективы поддержки» Украины, а также координация в вопросе подготовки военных страны. Она отметила, что Запад должен быть готов к долгому противостоянию с Россией, а также напомнила, что ФРГ уже около четырех месяцев учит украинских солдат обращению с системами ПВО и артиллерией. «Ясно, что необходимо усилить меры координации в обучении и оказании поддержки [Украине] в целом», — добавила Меллер.