Глава Пентагона: США будут поставлять Украине оружие и технику «сколько потребуется»
США будут обеспечивать Украину оружием и техникой для защиты территории столько, «сколько потребуется». Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику для защиты территории. Мы будем делать это столько, сколько потребуется», — сказал Остин (цитата по «РИА Новости»).
На той же пресс-конференции глава Пентагона отметил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. «Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул министр.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны в свою очередь стали оказывать Украине военную помощь. На этой неделе Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В новый пакет войдут в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
Решение администрации США раскритиковал посол России Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь» и не собирается содействовать мирному урегулированию конфликта.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. В частности, Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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