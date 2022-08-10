Глава Пентагона: США будут поставлять Украине оружие и технику «сколько потребуется»

На той же пресс-конференции глава Пентагона отметил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. «Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул министр.