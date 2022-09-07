Замгенсека ООН: продовольствие из России должно поставляться на мировые рынки

Ранее днем президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что цены на продовольствие в мире продолжат расти из-за проблем с экспортом российских товаров. По его словам, в целом ситуация меняется в лучшую сторону, но некоторые ограничения продолжают мешать работе. Также он отметил, что ситуация с вывозом зерна из разблокированных портов Украины является «очередным наглым обманом» и «надувательством», поскольку оно поставляется в страны Евросоюза вместо нуждающихся стран.