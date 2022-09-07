Замгенсека ООН: продовольствие из России должно поставляться на мировые рынки
Продовольствие и удобрения из России должны иметь доступ к зарубежным рынкам, заявила на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Об этом пишет ТАСС.
«Чтобы гарантировать, что продовольствие получат все нуждающиеся, российские удобрения и продукты должны выйти на внешние рынки. ООН продолжает способствовать доступу этих продуктов, которые не находятся под международными санкциями, на мировые рынки», – сказала Ди Карло.
Ранее днем президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что цены на продовольствие в мире продолжат расти из-за проблем с экспортом российских товаров. По его словам, в целом ситуация меняется в лучшую сторону, но некоторые ограничения продолжают мешать работе. Также он отметил, что ситуация с вывозом зерна из разблокированных портов Украины является «очередным наглым обманом» и «надувательством», поскольку оно поставляется в страны Евросоюза вместо нуждающихся стран.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил отказ страны от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей касательно экспорта продовольствия из России не соблюдаются – по его словам, с момента начала действия договоренностей по «зерновой сделке» Россия так и не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.