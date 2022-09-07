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Экономика

Путин предрек дальнейший рост цен на продовольствие в мире

Ведомости

Цены на продовольствие в мире продолжат расти из-за проблем с экспортом товаров из России, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ситуация меняется, меняется в лучшую сторону, но сохраняются отдельные ограничения, которые все-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках», - отметил президент (цитата по ТАСС).

По словам главы государства сложившаяся ситуация продолжает «толкать цены на мировых рынках вверх». Путин пообещал, что Россия будет настаивать на том, чтобы вывоз зерна с Украины был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.

«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», — заключил президент.

Ранее в ходе этого заседания Пути сообщил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн тонн продовольствия. Несмотря на это, работа по «продуктовой сделке» будет продолжена. Путин выразил надежду на то, что «цели, ради которых все мероприятие было организовано, будут достигаться». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных