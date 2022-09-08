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Губернатор Хабаровского края заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину

Ведомости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что мог бы принять участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца, но не может оставить пост. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что сейчас в крае формируется два именных контрактных батальона и он бы присоединился к ним, если бы не «бронь». «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя – у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросить пост не могу», – подчеркнул Дегтярев.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказывал, что с мая в субъектах России формируются так называемые «именные батальоны», численность которых, предположительно, может достигать 45 000 человек.

В конце августа Минобороны России опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который предлагает выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Документ был подготовлен в соответствии с принятым 20 июля решением президента. В случае принятия подготовленного проекта расчет пенсии для семей добровольцев будет производиться по аналогии с военнослужащими Вооруженных сил России. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин даст поручение правительству обеспечить трудовыми гарантиями граждан, которые пожелают принять участие в спецоперации в качестве добровольцев.

7 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в зону проведения спецоперации были отправлены бойцы двух чеченских подразделений: полка «Север» и батальона «Юг» Росгвардии России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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