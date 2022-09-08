Губернатор Хабаровского края заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину

Он пояснил, что сейчас в крае формируется два именных контрактных батальона и он бы присоединился к ним, если бы не «бронь». «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя – у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросить пост не могу», – подчеркнул Дегтярев.