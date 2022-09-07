Кадыров сообщил об отправке на Украину бойцов двух чеченских подразделений

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».