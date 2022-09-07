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Кадыров сообщил об отправке на Украину бойцов двух чеченских подразделений

Ведомости

В зону проведения российской спецоперации на Украине были отправлены бойцы двух чеченских подразделений: полка «Север» и батальона «Юг» Росгвардии России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс», – написал он.

Кадыров заявил, что горд за чеченских бойцов, поскольку те «самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса». Их задачами, как и прежде, являются уничтожение украинских националистов, оказание помощи и защита мирного населения, добавил он.

Ранее Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать чеченским военным возможность закончить спецоперацию на Украине. Он заявил, что 15% мирового сообщества, что выступают против России, могут быть усмирены. Позднее он высказал мнение, что всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы до завершения спецоперации.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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