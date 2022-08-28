Кадыров призвал перевести военных РФ на усиленный вариант несения службы

«Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.