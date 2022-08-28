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Кадыров призвал перевести военных РФ на усиленный вариант несения службы

Ведомости

Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы до завершения специальной военной операции на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое предложение он выдвинул в ходе встречи с командирами силовых подразделений республики.

«Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Россия продолжает СВО «без применения всех имеющихся ресурсов» и старается «сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты», считает глава Чечни. Все это, по мнению Кадырова, замедляет ход военной операции. 

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Ни один военнослужащий любого ранга сейчас «не имеет морального права думать об отдыхе и тем более отпуске», а любой переживающий за страну человек обязан все время находиться в «режиме самомобилизации», считает глава республики. 

На этой неделе Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать чеченским военным возможность закончить спецоперацию на Украине. Он заявил, что 15% мирового сообщества, что выступают против России, могут быть усмирены.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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