Пентагон сообщил о получении ВСУ ракет Harpoon на автомобильной платформе

«У одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле... Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли ракеты с корабля, разместили их на грузовиках с платформами. Модули "Гарпун" были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике с платформой — источник питания, и их соединял кабель», – рассказал представитель Пентагона.