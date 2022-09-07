Пентагон сообщил о получении ВСУ ракет Harpoon на автомобильной платформе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от одной из западных стран противокорабельные ракеты Harpoon на автомобильной платформе, сообщил замминистра обороны США Билл Лаплант, передает ТАСС.
«У одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле... Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли ракеты с корабля, разместили их на грузовиках с платформами. Модули "Гарпун" были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике с платформой — источник питания, и их соединял кабель», – рассказал представитель Пентагона.
Украинские военные прошли в США необходимое обучение для применения этих ракет еще в мае, уточнил он. При этом в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин публично поблагодарил власти Дании за передачу Украине установки Harpoon и ракет к ней.
Ранее Украина неоднократно заявляла, что нуждается в РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS. Однако американские власти не спешили предоставлять украинским властям такое вооружение. В мае президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине ракетных систем, которые способны достичь российской территории.
В итоге поставки РСЗО HIMARS на Украину все же состоялись, однако США предоставили их со снарядами такой дальности, при которой они не могут угрожать территории России.
В то же время западные страны продолжают оказывать масштабную военную помощь Украине. Так, в августе США анонсировали сразу три новых пакета военной помощи: на $1 млрд, $775 млн и почти $3 млрд.
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