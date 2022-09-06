Пентагон: поддержка США помогла Украине противостоять России в воздухе
Поддержка со стороны США обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил заместитель начальника штаба американских ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.
«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию России в воздухе», - заявил Хайнот (цитата по «РИА Новости»).
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал рост вовлеченности США в военную поддержку Украины опасной тенденцией. Он добавил, что если произойдет превращение США в сторону конфликта, то политика России не останется прежней.
«Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив ее, все останется как есть», — заявил Рябков.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.