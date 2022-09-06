Пентагон: поддержка США помогла Украине противостоять России в воздухе

После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.