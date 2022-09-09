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Медведев предупредил, что ООН может постичь судьба Лиги наций

Ведомости

ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, если будут «взломаны» полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на то, что американцы выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво».

«Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — написал он.

В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

После этого представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила ему, что такие проходят исключительно через Совет безопасности. Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации.

Лига Наций — это международная организация, основанная после Первой мировой войны. Существовала в период 1920-1946 гг. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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