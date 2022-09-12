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Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста

Ведомости

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на прошедших выборах не смог пройти в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область), передает «Интерфакс» со ссылкой на данные местной избирательной комиссии.

Самойлов выдвигался в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №15, из принявших в голосовании участие 800 избирателей за музыканта проголосовали 208, большинство голосов (366) получил представитель КПРФ Евгений Шабанов.

На выборах главы Свердловской области побеждает действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), набравший 65,78% голосов, следует из промежуточных результатов ЦИК.

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Вадим Самойлов провел детство в Асбесте. После он уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (с 2010 г. — Уральский федеральный университет). В 1985 г. Самойлов вместе с Александром Козловым и Петром Маем основал музыкальную группу «Агата Кристи».

Музыкант стал единственным участником коллектива, который играл в нем на протяжении всех лет его существования. В 2010 г. артисты записали последний альбом «Эпилог», после чего «Агата Кристи» распалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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