Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста
Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на прошедших выборах не смог пройти в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область), передает «Интерфакс» со ссылкой на данные местной избирательной комиссии.
Самойлов выдвигался в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №15, из принявших в голосовании участие 800 избирателей за музыканта проголосовали 208, большинство голосов (366) получил представитель КПРФ Евгений Шабанов.
На выборах главы Свердловской области побеждает действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), набравший 65,78% голосов, следует из промежуточных результатов ЦИК.
Вадим Самойлов провел детство в Асбесте. После он уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (с 2010 г. — Уральский федеральный университет). В 1985 г. Самойлов вместе с Александром Козловым и Петром Маем основал музыкальную группу «Агата Кристи».
Музыкант стал единственным участником коллектива, который играл в нем на протяжении всех лет его существования. В 2010 г. артисты записали последний альбом «Эпилог», после чего «Агата Кристи» распалась.
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