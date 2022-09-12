Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста

Вадим Самойлов провел детство в Асбесте. После он уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (с 2010 г. — Уральский федеральный университет). В 1985 г. Самойлов вместе с Александром Козловым и Петром Маем основал музыкальную группу «Агата Кристи».