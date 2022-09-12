Кадыров предупредил Киев о скором «сюрпризе» от бойцов «Ахмата»
Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» подготовили для киевских властей «интересный сюрприз», о котором станет известно позднее. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что все действия бойцов «четко спланированы», внештатных ситуаций нет. По его словам, спецоперация в зоне ответственности подразделений из Чечни «благополучно продвигается».
Ранее сегодня Кадыров сообщил о возвращении элитных подразделений Чечни в зону спецоперации на Украине и в Донецкую народную республику (ДНР). Глава региона призвал запастись терпением и ждать от бойцов «отличных результатов».
На прошлой неделе Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» и союзные войска готовятся взять под контроль Соледар в ДНР. По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками.
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