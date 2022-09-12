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Кадыров предупредил Киев о скором «сюрпризе» от бойцов «Ахмата»

Ведомости

Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» подготовили для киевских властей «интересный сюрприз», о котором станет известно позднее. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

«Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — написал Кадыров. 

Он подчеркнул, что все действия бойцов «четко спланированы», внештатных ситуаций нет. По его словам, спецоперация в зоне ответственности подразделений из Чечни «благополучно продвигается».

Ранее сегодня Кадыров сообщил о возвращении элитных подразделений Чечни в зону спецоперации на Украине и в Донецкую народную республику (ДНР). Глава региона призвал запастись терпением и ждать от бойцов «отличных результатов».  

На прошлой неделе Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» и союзные войска готовятся взять под контроль Соледар в ДНР. По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных