Финляндия не может полностью остановить выдачу туристических виз россиянам
Министерство иностранных дел Финляндии не может полностью остановить выдачу россиянам туристических виз или прекратить их действие, поскольку для этого нет законных оснований, заявил изданию Iltalehti руководитель консульского отдела МИДа страны Юсси Таннер.
«В основе системы и верховенства права лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается индивидуально», – сказал он.
По словам Таннера, получение визы потребует от жителей России больше вложений как денежных, так и временных, так как стоимость выросла с 35 до 89 евро, а срок рассмотрения заявлений – с 10 до 15 дней. Таким образом, россияне больше не пользуются преимуществами и «оформляют визы точно так же, как и граждане Узбекистана или Монголии», отметил руководитель консульского отдела МИДа.
При этом Таннер отметил, что скептически относится к пути, по которому пошли страны Балтии, подразумевающем полный запрет на туристические визы для россиян. По его словам, для законности введения таких ограничений требуются решения, принятые на уровне Евросоюза, включая поправки в действующие шенгенские правила. Поэтому введение таких жестких ограничений на уровне всего союза он считает маловероятными.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.