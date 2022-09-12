Финляндия не может полностью остановить выдачу туристических виз россиянам

По словам Таннера, получение визы потребует от жителей России больше вложений как денежных, так и временных, так как стоимость выросла с 35 до 89 евро, а срок рассмотрения заявлений – с 10 до 15 дней. Таким образом, россияне больше не пользуются преимуществами и «оформляют визы точно так же, как и граждане Узбекистана или Монголии», отметил руководитель консульского отдела МИДа.