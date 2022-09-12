Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы
Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные шенгенские визы, однако визовый сбор будет увеличен до 80 евро, следует из сообщения, опубликованного на сайте французского посольства.
«Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее обращаем ваше внимание на то, что визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — отмечено в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что данное решение не касается долгосрочных виз. Оно связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
9 сентября Совет ЕС окончательно принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Это решение приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.