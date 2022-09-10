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Лавров попросил не напоминать США о визах на Генассамблею ООН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попросил своих коллег не напоминать США и генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришу об их обязательствах по предоставлению виз всем участникам мероприятий ООН. Об этом со ссылкой на интервью Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — сказал министр, отвечая на вопрос о выдаче визы в США.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью ТАСС сообщила, что Вашингтон до сих пор не дал ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против российского министра. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери Сергея Лаврова. После начала спецоперации России на Украине министр также попал в санкционный список Японии.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных