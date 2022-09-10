Лавров попросил не напоминать США о визах на Генассамблею ООН

«Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — сказал министр, отвечая на вопрос о выдаче визы в США.