Лавров попросил не напоминать США о визах на Генассамблею ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попросил своих коллег не напоминать США и генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришу об их обязательствах по предоставлению виз всем участникам мероприятий ООН. Об этом со ссылкой на интервью Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщает пресс-служба российского МИДа.
«Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — сказал министр, отвечая на вопрос о выдаче визы в США.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью ТАСС сообщила, что Вашингтон до сих пор не дал ответа по вопросу о предоставлении визы Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
США вслед за Великобританией и Евросоюзом ввели санкции против российского министра. 6 апреля Вашингтон ввел ограничения против жены и дочери Сергея Лаврова. После начала спецоперации России на Украине министр также попал в санкционный список Японии.