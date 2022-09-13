ОБСЕ проведет заседание по ситуации на границе Армении и Азербайджана
Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет заседание по инициативе Еревана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян в соцсетях.
«По инициативе Армении заседание Постоянного совета ОБСЕ состоится сегодня в 19:00 по ереванскому времени (18:00 мск)», – заявил он.
Ранее Франция созвала заседание Совета Безопасности ООН, где она сейчас является председателем, для обсуждения ухудшения обстановки на границе Армении и Азербайджана.
Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов на юго-востоке страны. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек с армянской стороны. Данные о потерях с азербайджанской стороны пока не приводятся.
В свою очередь в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении.
Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В МИД России подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.
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