ОБСЕ проведет заседание по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов на юго-востоке страны. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек с армянской стороны. Данные о потерях с азербайджанской стороны пока не приводятся.