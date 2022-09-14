Антонов предупредил США об угрозе конфликта с Россией при поставке Киеву ракет ATACMS
В случае поставок Украине баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км США рискуют быть втянутыми в военный конфликт с Россией, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, в зону поражения таких ракет будут попадать крупные российские города, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», – подчеркнул Антонов.
Также он отметил, что украинская сторона постоянно нарушает нормы гуманитарного права даже на территориях, которые считает своими. «Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные невинные люди. Посмотрите сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет, они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране», – добавил дипломат.
В конце августа газета Politico сообщила, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были. Позднее Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
В конце августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. В начале сентября он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $675 млн. С начала спецоперации США поставили Украине 47 000 т вооружений и военной техники, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные Пентагона.
Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.
Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая уже оказана или заявлена, составляет $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.
Поставки вооружений в Киев начались задолго до спецоперации, и в первую очередь со стороны США. При Бараке Обаме в 2014–2015 гг. было три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн, при Дональде Трампе (2017–2020) – семь пакетов на $2,06 млрд. При Джо Байдене Украине уже выделено 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн – в 2021 г., $9,84 млрд – в 2022 г.