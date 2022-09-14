Антонов предупредил США об угрозе конфликта с Россией при поставке Киеву ракет ATACMS

Поставки вооружений в Киев начались задолго до спецоперации, и в первую очередь со стороны США. При Бараке Обаме в 2014–2015 гг. было три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн, при Дональде Трампе (2017–2020) – семь пакетов на $2,06 млрд. При Джо Байдене Украине уже выделено 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн – в 2021 г., $9,84 млрд – в 2022 г.