Путин пока не определился относительно поездки на саммит G20
Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не определился с тем, будет ли он принимать участие в саммите G20 на Бали, но подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена там.
«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — сообщил он (цит. по ТАСС).
Саммит «большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15-16 ноября. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения о поездке Путина в Индонезию будет учитываться множество факторов, в том числе фактор безопасности.
Bloomberg ранее писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого президент Индонезии Джоко Видодо пригласил в апреле. Однако позже в министерстве иностранных дел России сообщили об отсутствии соответствующих планов по встрече Путина и Зеленского.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.