Путин пока не определился относительно поездки на саммит G20

Bloomberg ранее писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого президент Индонезии Джоко Видодо пригласил в апреле. Однако позже в министерстве иностранных дел России сообщили об отсутствии соответствующих планов по встрече Путина и Зеленского.