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Путин пока не определился относительно поездки на саммит G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не определился с тем, будет ли он принимать участие в саммите G20 на Бали, но подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена там. 

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — сообщил он (цит. по ТАСС). 

Саммит «большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15-16 ноября. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения о поездке Путина в Индонезию будет учитываться множество факторов, в том числе фактор безопасности. 

Bloomberg ранее писал, что если российский лидер приедет на саммит, то не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого президент Индонезии Джоко Видодо пригласил в апреле. Однако позже в министерстве иностранных дел России сообщили об отсутствии соответствующих планов по встрече Путина и Зеленского. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных